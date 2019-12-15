В Никольске 10 огнеборцев тушили деревянный дом

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, 14 декабря в 20:56 на ул. 9 Января загорелся дом, крытый шифером, он выгорел на всей площади 10×8 м. В управлении отмечают, что в огне никто не пострадал. Пожар тушили 10 сотрудников МЧС с помощью четырех единиц спецтехники.

Сотрудники МЧС призывают пензенцев не забывать про меры безопасности при разжигании печей — обязательно нужно проверять вытяжки и исправность дымоходов. Также нельзя курить в помещении, давать детям спички и зажигалки для игры. Кроме того, обезопасить жизнь поможет регулярная проверка целостности и исправности электропроводки.