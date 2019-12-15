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Под Кузнецком загорелся двухэтажный жилой дом

15 декабря в 09:24 98 просмотров

Утром 15 декабря в селе Козляковка Кузнецкого района Пензенской области произошел пожар.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, двухэтажный кирпичный жилой дом размером 12×12 метров на ул. Дворянской, крытый железом, вспыхнул в 5:09. Его тушили восемь огнеборцев с помощью 14 спецмашин. В управлении уточнили, что в пожаре никто не пострадал.

Пензенцев просят не забывать про меры безопасности при разжигании печей — обязательно нужно проверять вытяжки и исправность дымоходов. Также нельзя курить в помещении, давать детям спички и зажигалки. Также обезопасить жизнь поможет регулярная проверка целостности и исправности электропроводки.

Фотография: Фото предоставлено региональным ГУ МЧС

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