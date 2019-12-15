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Россиянам рассказали, как правильно выбирать чай

15 декабря в 11:27 112 просмотров

В Роспотребнадзоре в честь Международного дня чая рассказали, какими критериями следует руководствоваться при его покупке.

Как отмечается на сайте ведомства, при выборе чая нужно обращать внимание на целостность упаковки и маркировку. Должны быть указаны наименование продукта, состав, адрес изготовителя, срок годности, условия хранения и способ приготовления.

О качестве чайных листьев внешне свидетельствуют их одинаковый оттенок, размер, плотность и скрученность. Чайной крошки, стеблей и поломанных листьев быть не должно.

После заварки качественный чай должен быть прозрачным, иметь нежный аромат, терпкий вкус и яркий темный цвет. В низкокачественном чае уловимы запахи гари, плесени и сырости.

Специалисты также дали совет по хранению чая: чтобы напиток был вкусным, он должен лежать в темном, сухом и прохладном месте.


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