Прокуратура проводит проверку по факту ДТП с детьми в Бессоновском районе

В Пензенской области прокуратура проводит проверку по факту аварии на дороге «Чемодановка — Васильевка» в Бессоновском районе, в которую попал пассажирский микроавтобус с детьми.

Предварительно установлено, что 13 декабря столкнулись автомобиль «ГАЗ — 278815» со школьным микроавтобусом «Газель», в результате пострадали пять детей.

В прокуратуре сообщили, что в ходе проверки будет дана оценка исполнению обязанностей организацией, отвечающей за состояние участка дороги, а также законности деятельности перевозчика, соблюдению им требований безопасности при перевозке пассажиров. Также будет решен вопрос, есть ли основания для принятия мер прокурорского реагирования.

Ранее стало известно о том, что следователи возбудили уголовное дело в связи с произошедшим. По информации ведомства, пострадавших — шесть, из них пять — несовершеннолетние. Всех доставили в больницу, где оказали помощь и отпустили, оставив в медучреждении одного ребенка.

Видео момента ДТП ранее в Сети опубликовал один из очевидцев. А пресс-служба регионального управления ГИБДД прислала в редакцию информагентства фотографии с места происшествия и сообщила подробности.