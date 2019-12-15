В кафе на ул. Ленинградской торговали алкоголем без лицензии (видео)

Административные штрафы, принудительные работы и даже лишение свободы. Такие наказания могут грозить предпринимателям и продавцам за торговлю алкоголем без соответствующей лицензии. Однако, даже угроза уголовной ответственности иногда не может побороть жажду наживы. Очередной общественный рейд в Пензе выявил точку общественного питания, для организатора которой закон, видимо, не писан. Как оказалось, в центр внимания его кафе попадает не в первый раз.

В кафе на улице Ленинградской приносить с собой спиртные напитки и продукты питания строго запрещено. Об этом гласит объявление на стене, а за исполнением этого правила пристально следят две видеокамеры в зале. Завсегдатаи заведения установленный порядок не нарушают. Да и зачем, если здесь готовы не только накормить и напоить, но и поднести 100 граммов? Законно или нет — посетители не интересуются. С продавцами и владельцем точки общепита у них сложились довольно теплые, доверительные отношения: у покупателей не спрашивают документы, они же не интересуются наличием лицензии на продажу алкоголя. А вот общественники всерьез задались этим вопросом и провели контрольную закупку в рамках рейда.

Жалоба на торговую точку поступила в региональную ассоциацию потребителей от самих пензенцев. Бдительные граждане заподозрили, что здесь незаконно торгуют алкоголем. Чтобы в этом убедиться, общественники подключили к проверке сотрудников правоохранительных орагнов.

Лицензии на реализацию алкогольной продукции в розницу в кафе не оказалось. Причем продавец даже не отрицала, что ее в принципе нет. При том, что именно с продажи алкоголя идет основная выручка заведения.

На месте общественники заметили еще несколько нарушений и несоответствий заведению общественного питания. Сотрудники правоохранительных органов все зафиксировали.

«Лицензии нет, уголок потребителя оформлен в недоступном месте, там нельзя прочитать, кто здесь осуществляет, какое именно предприятие — ООО или ИП. Неизвестно. Лицензии вообще нет. Блинчики с чем, неизвестно. Документов никаких нет, все находятся у руководителя», — рассказала представитель общественного движения «Ассоциация потребителей Пензенской области» Валентина Володина.

По факту торговли алкоголем без разрешающих документов составлен протокол. К слову, за последние два месяца это уже пятый подобный документ, фиксирующий нарушения, в отношении только этого заведения, сообщает телеканал «Экспресс».