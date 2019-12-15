Глава пензенского минстроя рассказал «Экспрессу» о реализации нацпроекта БКАД (видео)

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15 декабря в 12:55 170 просмотров

Почти два миллиарда рублей в этом году потратили на реконструкцию более 180 объектов дорожного хозяйства на территории Пензенской области. Работа велась в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом Владимиром Путиным. Предварительные итоги в студии программы «События» (16+) подвел глава регионального министерства строительства и дорожного хозяйства Александр Гришаев.

В рамках нацпроекта в Пензенской области в этом году отремонтировали 144 километра автодорог и более 25 километров тротуарного покрытия. Кроме того, отремонтировали освещение, установили барьерное ограждение и привели в нормативное состояние восемь проблемных участков по показателям аварийности.

«У нас нормативность дорог по Пензенской агломерации поднялась до 61,8% от общего количества, это более 600 километров. По нашей региональной сети она поднялась до 64,5%. Нормативность наших дорог — это один из лучших показателей не только в ПФО, но и в Российской Федерации», — рассказала министр Александр Гришаев.

По итогам 2019 года Пензенская область возглавила рейтинг регионов-лидеров по реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». К слову, наш регион уже третий год подряд оказывается в числе лидеров по ремонту дорог, сообщает телеканал «Экспресс».


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