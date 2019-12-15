На предприятии в Заречном внедряют бережливое производство (видео)

Внес предложение по оптимизации производственного процесса, сэкономил время работы, увеличил свой доход и получил премию за идею. На градообразующем предприятии города Заречного Пензенской области активно внедряют в рабочий процесс систему бережливого производства. Такой подход к организации труда призван повысить эффективность каждого рабочего звена, снизив при этом все возможные издержки до минимума.

От организации собственного рабочего пространства до подробного описания следующего шага. Эти наклейки на полу в цехе пластмасс, литья и керамики зареченского градообразующего предприятия — наглядная модель того, как рабочий поэтапно и с максимальной пользой включается в каждую из стадий производственного процесса. Эти нововведения появились на предприятии в ходе внедрения системы бережливого производства. Ее главный принцип: минимум затрат — максимум эффективности.

«Система бережливого производства простыми словами — это система постоянных улучшений. Улучшаем производственный процесс непрерывно, день изо дня ищем пути оптимизации своих производственных факторов. В результате чего повышаем долю выручки чистой и снижаем издержки», — рассказал мастер производственного участка цеха пластмасс, литья и керамики производственного объединения «Старт» Алексей Токарев.

Одно из нововведений — стенд, где показаны все перемещения рабочих производственных и вспомогательных участков в реальном времени. Это своего рода шпаргалка для руководителя, чтобы не бегать по цеху в поисках конкретного сотрудника, можно просто взглянуть на доску и понять, куда нужно идти. Благодаря нововведениям удалось навести порядок и на складе, где хранится оснастка и готовая продукция. Теперь для каждого заказа — своя ячейка определенного номера и цвета.



«Таким образом мы сэкономили время рабочего на поиск оснастки. Если человек получает задание, он получает документацию, оснастку и приступает к производственному процессу», — отметил Алексей Токарев.

С учетом бережливого подхода организованны и рабочие места. Элементарное избавление от ненужного в производственном процессе хлама и соблюдение определенного порядка позволяет избежать лишних манипуляций, а значит, экономит время и дает возможность заработать больше. За свои нововведения цех пластмасс, литья и керамики был признан на предприятии лучшим по результатам внедрения системы бережливого производства. Одну из последних идей воплотили не так давно.

«Пересмотрев технологический процесс на определенный вид резины, мы выяснили, что можно сократить время выдержки путем поднятия температуры, тем самым прессовщик, рабочий изготавливает больше деталей за смену, увеличивая себе заработную плату», — пояснила исполняющая обязанности мастера участка резинотехнических изделий производственного объединения «Старт» Светлана Дуланова.

Предложения по улучшению производственного процесса вносят сами рабочие. В месяц выходит по 20−30 идей. За это сотрудникам цеха тоже полагается финансовое поощрение -от 200 до 500 рублей за одно предложение. Хороший и действенный стимул для того, чтобы становиться лучше, отмечает телеканал «Экспресс».