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В Чемодановке открылось творческое объединение для детей

15 декабря в 13:56 120 просмотров

Свою тягу к танцам, пению и декламированию стихов дети из цыганских семей в Чемодановке теперь смогут удовлетворить в полном объеме. В селе открылось новое творческое объединение «Кармен», призванное сделать детский досуг наиболее интересным. Занятия проходят четыре раза в неделю. На одном из них побывала съемочная группа телеканала «Экспресс».

С начала декабря с детьми из цыганских семей занимается Татьяна Крупник. На занятиях, которые проходят четыре раза в неделю, есть место и для рукоделия.

«Девочек повзрослее я начала учить вязанию. Принесла из дома спицы, ниточки, стараются. Вяжут и мальчики», — рассказала руководитель любительского объединения «Кармен» при Доме культуры села Чемодановка Татьяна Крупник.

Пока одни репетируют хороводы вокруг елки, другие отдельной группой собрались в библиотеке и увлеченно складывают из букв слова.

Маленькие любители подвижных игр, в основном, мальчики, с удовольствием проводят время в спортзале. В школе в этот день у них как раз физкультура. Все эти направления работы с подрастающим поколением — новый для чемодановского Дома культуры эксперимент. В планах — проводить перечисленные кружки и секции на системной основе, с готовой программой и конкретными задачами.

«В дальнейшем будет программа, где будут прописаны направления. Детей мы все-таки мы разделим: кто-то будет заниматься декоративно-прикладным творчеством, кто-то — театральным, кто-то — хореографией», — отметила директор Дома культуры в Чемодановке Ия Гурьянова.

Ближайшая задача — подготовка к Новому году. Для цыганских детей елку (0+) проведут 26 декабря. После праздников участники творческой группы «Кармен» начнут готовиться в 8 Марта. На выходе должно получиться несколько интересных номеров.


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