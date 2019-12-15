В Никольске тушили пожар на площади более сотни кв метров

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, 14 декабря в 23:03 на ул. Парковой загорелись деревянные надворные постройки общей площадью 105 кв метров, пожар вспыхнул изнутри. В управлении уточнили, что пострадавших нет. Огонь потушили 10 сотрудников МЧС с помощью четырех спецмашин.

Сотрудники МЧС напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности при разжигании печей — обязательно нужно проверять вытяжки и исправность дымоходов. Также нельзя курить в помещении, давать детям спички и зажигалки для игры. Кроме того, обезопасить жизнь поможет регулярная проверка целостности и исправности электропроводки.