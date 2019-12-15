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В Никольске тушили пожар на площади более сотни кв метров

15 декабря в 11:51 110 просмотров

В городе Никольске Пензенской области в ночь на 15 декабря вспыхнул пожар.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, 14 декабря в 23:03 на ул. Парковой загорелись деревянные надворные постройки общей площадью 105 кв метров, пожар вспыхнул изнутри. В управлении уточнили, что пострадавших нет. Огонь потушили 10 сотрудников МЧС с помощью четырех спецмашин.

Сотрудники МЧС напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности при разжигании печей — обязательно нужно проверять вытяжки и исправность дымоходов. Также нельзя курить в помещении, давать детям спички и зажигалки для игры. Кроме того, обезопасить жизнь поможет регулярная проверка целостности и исправности электропроводки.

Фотография: Фото предоставлено пресс-службой регионального ГУ МЧС

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