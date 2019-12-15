Как поддерживать здоровье сердца? Советы от кардиолога

Главный врач медицинской клиники в больнице Сана в Дюссельдорфе кардиолог Торстен Дилл в беседе с изданием Focus дал ряд советов, помогающих защитить сердце от болезней.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на издание, необходимо придерживаться простых правил, касающихся питания и занятий спортом. Одним из эффективных способов защитить сердце врач назвал тренировки на выносливость.

«Я хожу по часу трижды в неделю, независимо от погоды. […]Регулярность важна для сердца», — считает специалист.

Кроме того, он порекомендовал воздержаться от использования лифта, предпочтя ему подъемы по лестнице.

Держать стабильный вес в сочетании с физическими упражнениями поможет диета. Врач отметил, что предпочитает рыбу и овощи мясу — это помогает не набирать лишний вес.

Одним из факторов сердечных заболеваний кардиолог назвал стресс, ведь он зачастую сопровождается проблемами со сном, употреблением алкоголя и сладостей, курением.

Также, добавил специалист, важно контролировать уровень холестерина и артериальное давление.