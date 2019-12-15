Белозерцев вручил столетней Анне Макаровой знак «Во славу земли Пензенской»

Об этом глава региона рассказал в Instagram.

«Есть в жизни особо ценные моменты. Сегодня утром прямо с самолета поехал в гости, чтобы поздравить с юбилеем Анну Владимировну Макарову. Ей сегодня, друзья, 100 лет! Конечно, цветы, подарки, почетный знак «Во славу земли Пензенской», но самое главное — слова благодарности и внимание. На таких женщинах, как Анна Владимировна, все и держится», — написал Иван Белозерцев.

Он отметил, что у Анны Владимировны — замечательная семья: дети, четверо внуков, четверо правнуков, четверо праправнуков. И почти все приехали поздравить пензячку с юбилеем.