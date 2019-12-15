Пензенцам обещают компенсировать платежи по ипотеке
В Пензенскую область привлекли 53,7 млрд рублей инвестиций. Инфографика
Торжественное посвящение начинающих медиков в профессию в Пензе
Закрытие «Года театра в России» в пензенском драмтеатре
Наши новости
Быстро и просто. Чем полезен центр «Мой бизнес» для пензенских предпринимателей
Глава пензенского минстроя рассказал «Экспрессу» о реализации нацпроекта БКАД
В кафе на ул. Ленинградской торговали алкоголем без лицензии
Губернатор запустил голосование по поводу выходного 31 декабря
Выбросили в пакете. В Пензе срочно ищут дом крошечным щенкам
Иван Белозерцев вручил знаменитым землякам награды
Лесной зверек стащил у пензенского рыбака улов. ВИДЕО
В Пензе проверили елочные базары
Пензенцы смогут купить продукты на новогодний стол на ярмарках
Улучшение связи и интернета. Левин рассказал «Экспрессу» о новых законопроектах

Белозерцев вручил столетней Анне Макаровой знак «Во славу земли Пензенской»

15 декабря в 13:28 150 просмотров

15 декабря губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил со столетним юбилеем жительницу региона Анну Владимировну Макарову.

Об этом глава региона рассказал в Instagram.

«Есть в жизни особо ценные моменты. Сегодня утром прямо с самолета поехал в гости, чтобы поздравить с юбилеем Анну Владимировну Макарову. Ей сегодня, друзья, 100 лет! Конечно, цветы, подарки, почетный знак «Во славу земли Пензенской», но самое главное — слова благодарности и внимание. На таких женщинах, как Анна Владимировна, все и держится», — написал Иван Белозерцев.

Он отметил, что у Анны Владимировны — замечательная семья: дети, четверо внуков, четверо правнуков, четверо праправнуков. И почти все приехали поздравить пензячку с юбилеем.

Фотография: Скриншот - https://www.instagram.com/ivan_belozercev_penza/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...