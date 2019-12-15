Стало известно имя «Мисс ПГУ-2019»

Как сообщается в официальной группе конкурса соцсети «ВКонтакте», «Мисс ПГУ-2019» стала студентка историко-филологического факультета Пензенского государственного университета Дарья Орлова.

Титул первой вице-мисс ПГУ завоевала Ангелина Воронина, студентка Институт экономики и управления,

второй вице-мисс ПГУ- Мария Нестерова с факультета педагогики, психологии и социальных наук.



Дарья Орлова представит свой вуз на областном конкурсе, участницами которого будут лучшие студентки университетов региона.