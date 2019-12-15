Пензенцам обещают компенсировать платежи по ипотеке
В Пензенскую область привлекли 53,7 млрд рублей инвестиций. Инфографика
Торжественное посвящение начинающих медиков в профессию в Пензе
Шествие Дедов Морозов в Пензе
Наши новости
На предприятии в Заречном внедряют бережливое производство
Россиянам рассказали, как правильно выбирать чай
Прокуратура проводит проверку по факту ДТП с детьми в Бессоновском районе
Сотрудники «Экспресса» подвели итоги работы и обсудили будущее медиахолдинга
Лузгин: Если ресурсники не будут принимать бесхозяйные сети, пойдем в суд
Обсуждение идеи четырехдневной рабочей недели не состоялось
Новорожденную дочь тренера пензенского «Дизелиста» назвали в честь папы
На трассе в Городищенском районе «Ларгус» сбил мужчину
Когда смотреть программы «Экспресса» на канале ОТР?
В пензенской ГИБДД прокомментировали смертельное ДТП на ул. Аустрина

Стало известно имя «Мисс ПГУ-2019»

15 декабря в 19:31 174 просмотра

В Пензенском государственном университете подвели итоги конкурса красоты. Жюри выбрало самую красивую студентку вуза.

Как сообщается в официальной группе конкурса соцсети «ВКонтакте», «Мисс ПГУ-2019» стала студентка историко-филологического факультета Пензенского государственного университета Дарья Орлова.

Титул первой вице-мисс ПГУ завоевала Ангелина Воронина, студентка Институт экономики и управления,
второй вице-мисс ПГУ- Мария Нестерова с факультета педагогики, психологии и социальных наук.

Дарья Орлова представит свой вуз на областном конкурсе, участницами которого будут лучшие студентки университетов региона.

Фотография: Скриншот - https://vk.com/miss_penzagu

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...