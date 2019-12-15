В Шемышейке поймали подозреваемого в краже 64 крышек для колодцев

Представитель администрации поселка Шемышейка Пензенской области обратился в районную полицию с сообщением о краже более полусотни чугунных крышек водопроводных колодцев.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, кража произошла на территории жилого комплекса на окраине Шемышейки, похитили 64 крышки.

Полицейские установили причастность к совершению преступления 24-летнего жителя Шемышейского района, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности. Подозреваемый признался в содеянном.

Молодой человек пояснил, что ночью приезжал на территорию жилого комплекса, зная, что к участкам под строительство жилых домов подведены коммуникации, но из-за удаленности от жилых строений и автомобильных дорог его действия останутся незамеченными. Он снимал чугунные крышки и кольца, складывал в автомобиль и вывозил. Затем разбивал похищенное имущество кувалдой и сдавал в пункты приема металлолома.

По факту кражи отделением МВД России по Шемышейскому району возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства преступления, подозреваемый находится под стражей.