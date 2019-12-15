Путин подписал закон о введении налога для самозанятых еще в 19 регионах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет территорию проведения эксперимента по установлению специального налогового режима с четырех до 23 субъектов страны: с 1 января 2020 года налог для самозанятых появится еще в 19 регионах.

Как сообщает ТАСС, соответствующий документ был размещен 15 декабря на официальном портале правовой информации. Сейчас налог на самозанятых действует только на территории Москвы, Подмосковья, Калужской области и Татарстана. Граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, в этих субъектах должны отчислять в бюджет 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями.

С 1 января 2020 года специальный налоговый режим смогут применять налогоплательщики, зарегистрированные на территории Санкт-Петербурга, Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, Красноярского и Пермского краев, Ненецкого автономного округа, ХМАО, ЯНАО, Республики Башкортостан.