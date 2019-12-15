«Ехал на тротуаре по людям». Пензенец запечатлел поступок водителя в центре города

Житель Пензы выложил в одной из групп соцсети «ВКонтакте» фото, на которых запечатлел мужчину, выходящего из автомобиля, который был припаркован на тротуаре.

«На тротуаре ехал прям по людям!» — отметил в посте очевидец.

Судя по кадрам, иномарка стояла на тротуаре, перегородив большую часть пешеходной дорожки.

Пензенцы в комментариях принялись обсуждать поступок водителя.

«Это, видимо, показывает: кто ездит на машине по пешеходным дорогам, тот должен быть сам пешеходом. Отнимите у него права», — призвал подписчик группы под ником Алек Кент.

«Вы в курсе, что там детская художественная школа? Это тротуар. Там по факту не должно быть машин. Так же, как и людей на проезжей части. Там могут ходить дети. Что может случиться, что потребовалось ехать по тротуару? Судя по всему, виновник жив-здоров, раз вышел из машины и борзеть начал. Не прав, еще и борзеет», — высказался пользователь Владимир.

Официальных комментариев от представителей ГИБДД в связи с произошедшим нет.