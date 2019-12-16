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Названы самые ненадежные пароли в 2019 году

15 декабря в 23:37 138 просмотров

Менеджер паролей NordPass назвал самые популярные и потому — самые легко угадываемые пароли, которые интернет-пользователи используют для защиты аккаунтов.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на независимых исследователей, был составлен список из 200 самых популярных паролей, которые оказались в открытом доступе из-за утечек данных. База данных насчитывает 500 млн разных кодовых вариаций.

«Мы уже говорили это раньше, и повторим снова. И еще раз. И еще раз. Пароли очень важны. Но эта мысль до сих пор не дошла до миллионов людей, которые выбирают «12345» в качестве пароля», — отмечается на сайте менеджера.

Самые популярные пароли содержат легко угадываемые комбинации цифр от 1 до 9, например, 12345, женские имена (Николь, Джессика, Ханна), набор букв на клавиатуре, расположенных по вертикали, горизонтали или по диагонали (например, 1qaz2wsx и asdfghjkl). Также популярно само слово «пароль» — его используют 830 846 человек.

Пароль qwerty выбрали почти 350 тыс. человек, более 170 тыс. — iloveyou («я люблю тебя»).

По мнению экспертов, одна из главных причин выбора пароля из указанного перечня — в том, что их легче запомнить. Усугубляет ситуацию то, что многие используют один и тот же пароль для всех аккаунтов. Соответственно, при взломе одной учетной записи под угрозу попадают и все остальные.


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