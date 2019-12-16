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У полярной волчицы из зоопарка Пензы появился жених-иностранец

16 декабря в 09:25 122 просмотра

Сотрудники пензенского зоопарка сделали подарок к Новому году для полярной волчицы по кличке Инира.

«Наши волки в прошлом году переехали в новый просторный дом. Мы так переживали, понравится ли им на новом месте. Ожидания оправдались, и пара канадских волков уже не раз приносили потомство, что говорит об отличных условиях содержания. И по соседству с ними жила белая девочка Инира, смотрела на соседей и тосковала, почему же она одна. Но под Новый год желания сбываются и долгожданный жених прилетел из Чехии из зоопарка Брно», — сообщили в официальной группе зоопарка «ВКонтакте».

Сейчас волк уже прошел процедуру карантирования и познакомился со спутницей. Самка не сразу приняла кавалера, по началу показывала свой норов.

«Сейчас арктическая парочка бегает с гордостью по вольеру и красуется перед посетителями», — написали работники зоопарка.

Фотография: скриншот - https://vk.com/zoo_pnz

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