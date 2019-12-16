В Пензе проведут проверку по факту огненного шоу на концерте Макса Коржа

В Пензе на концерте Макса Коржа на «Дизель-Арене» фанаты устроили огненное шоу. Это мероприятие не понравилось родителям, чьи дети побывали на выступлении, и они обратились с жалобой к губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.

Вопрос Иван Белозерцев поднял на оперативном совещании в правительстве 16 декабря.

«Полыхало пламя. МЧС и прокуратура проводят проверку. Я хочу знать, как в нашем подведомственном учреждении это стало возможным», — сказал он.

Министр физической культуры и спорта Григорий Кабельский отметил, что публика была своеобразной, некоторые приехали на автобусах из других городов.

«Здесь ответственны организаторы концерта. Мы тоже за это отвечаем. Но были пронесены файеры, и началась вакханалия. Очень много фанатов было агрессивно настроено. В Перми с ЧОПом драку устроили. Вывод — мы с организаторами будем это строго прописывать в контракте», — уточнил он.

Глава региона подчеркнул, что на таких концертах не надо зарабатывать.

«Не нужны мне такие деньги за аренду «Дизель-Арены». Проведение всех мероприятий согласовывайте с руководителем аппарата правительства области. Не нужны такие исполнители, за которыми из всех регионов едут. А если бы погибли люди? Сейчас бы уже в наручниках сидели. Материалы расследования — мне на стол, три дня срока. Есть ответственные и виновные», — подытожил Иван Белозерцев.

Напомним, концерт прошел 6 декабря. На нем побывало около 7000 человек. На выступление приезжали поклонники из многих городов России: Санкт-Петербурга, Москвы, Волгограда, Саранска, Нижнего Новгорода и других. Возле «Дизель-Арены» было припарковано более 10 пассажирских автобусов.