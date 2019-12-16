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Пензенец в лесу разбирал на запчасти краденные авто

16 декабря в 09:45 110 просмотров

Молодого пензенца заставили отрабатывать за преступления. Приговор вынес Первомайский районный суд.

Установлено, что 25-летний пензенец увидел припаркованный у дома чужой автомобиль Daewoo Nexia. Пассажирская передняя дверь машины была открыта, мужчина убедился, что никто за ним не наблюдает и сел внутрь. Злоумышленник позвонил знакомому и попросил его помочь отбуксировать авто в лес. Приятель при этом не знал о преступных намерениях. После выполненной просьбы он ушел.

Житель Пензы в посадках открутил у машины колеса, впоследствии он продал за 65 тысяч рублей их через интернет.

Зафиксирован еще один преступный эпизод. Пензенец выпил, разбил камнем стекло у припаркованного ВАЗ-11193 и залез в него. Машину он отогнал также в лесопосадки, где разобрал на запчасти. 147 тысяч — таков ущерб собственнику авто, сообщили в пресс-службе суда.

Потерпевшие не настаивали на строгом наказании, подсудимый возместил им часть ущерба — по 7500 каждому. В результате мужчине назначили год исправительных работ, с удержанием 10% от зарплаты в пользу государства. Приговор вступил в законную силу.


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