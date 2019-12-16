Стоимость игрушек советского времени за четыре года выросла в 10 раз

Эксперты рассказали об обстановке, которая сложилась на рынке раритетных елочных игрушек.

Стоимость советских игрушек за четыре года выросла в 10 раз, а объемы их продаж каждый год увеличиваются на 10−15%. Об этом рассказали «Известиям» в ООО «Интернет-аукцион «Мешок».

Спросом пользуются, в основном, игрушки, созданные в послевоенные годы. Популярна серия «Чиполлино», самая дорогая фигурка которой стоит 120 тысяч рублей.

Цена елочных украшений зависит от степени их сохранности и уникальности: чем меньшим тиражом они были в свое время выпущены, тем привлекательнее теперь для коллекционеров, отмечают специалисты.