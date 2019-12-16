В Пензе преобразят «Глобус»

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 16 декабря на оперативном совещании в правительстве региона зачитал обращения жителей, которые поступают к нему через соцсети.

В частности, он рассказал о жалобе жителя Саратова, который гостил в Пензе.

«Мужчина посетовал на состояние нашего «Глобуса». [Главный архитектор Пензенской области Леонид] Иоффе, давайте займемся этим. Это наша достопримечательность. «Глобус» можно сделать лучше, подумайте с городской властью, подготовьте предложения», — сказал Иван Белозерцев.

Он отметил, что «Глобус» был изготовлен еще в советское время и стал одной из визитных карточек Пензы.

Монумент представляет собой 13-метровое сооружение в виде планеты, олицетворяющее дружбу на Земле. Его установили в 1972 году в честь 50-летия СССР. Расположен на площади «Дружбы», которая образована на пересечении трех крупных магистралей: ул. Суворова, Бекешской, 8 Марта.