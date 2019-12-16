В Пензенской области 31 декабря будет выходным днем

«Многие трудовые коллективы и частные лица обращаются с просьбой сделать 31 декабря выходным днем, перенести его на субботу. Это будет важно для людей — иметь время подготовиться к празднику: пообщаться с детьми, навести порядок в домах, накрыть праздничный стол», — сказал Николай Котов.

Иван Белозерцев поддержал инициативу, сообщили в пресс-центре облправительства.

«Проведенный социологический опрос, в том числе и через социальные сети, показал, что порядка 92% жителей Пензенской области проголосовали за то, чтобы сделать 31 декабря выходным днем. Я сегодня подпишу постановление», — заявил он.

Напомним, глава региона запускал в Instagram голосование по поводу выходного 31 декабря. Информагентство также спросило подписчиков своей группы «Это Пенза, Карл» соцсети «ВКонтакте». Подавляющее большинство выступило за то, чтобы сделать последний день года выходным.