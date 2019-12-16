Пензенцам обещают компенсировать платежи по ипотеке
В Пензенскую область привлекли 53,7 млрд рублей инвестиций. Инфографика
Торжественное посвящение начинающих медиков в профессию в Пензе
Шествие Дедов Морозов в Пензе
Наши новости
В Пензе проведут проверку по факту огненного шоу на концерте Макса Коржа
У полярной волчицы из зоопарка Пензы появился жених-иностранец
Сколько в Пензе стоят хлопушки, искусственные ели и гирлянды?
«Ехал на тротуаре по людям». Пензенец запечатлел поступок водителя в центре города
Губернатор передал столетней пензячке поздравление от президента России
В Пензе прошло шествие Дедов Морозов. ФОТО
Быстро и просто. Чем полезен центр «Мой бизнес» для пензенских предпринимателей
Белозерцев вручил столетней Анне Макаровой знак «Во славу земли Пензенской»
Глава пензенского минстроя рассказал «Экспрессу» о реализации нацпроекта БКАД
В кафе на ул. Ленинградской торговали алкоголем без лицензии

В Пензенской области 31 декабря будет выходным днем

16 декабря в 10:08 68 просмотров

16 декабря губернатор Иван Белозерцев в ходе встречи с председателем Федерации профсоюзов Пензенской области Николаем Котовым сообщил о решении сделать 31 декабря выходным днем.

«Многие трудовые коллективы и частные лица обращаются с просьбой сделать 31 декабря выходным днем, перенести его на субботу. Это будет важно для людей — иметь время подготовиться к празднику: пообщаться с детьми, навести порядок в домах, накрыть праздничный стол», — сказал Николай Котов.

Иван Белозерцев поддержал инициативу, сообщили в пресс-центре облправительства.

«Проведенный социологический опрос, в том числе и через социальные сети, показал, что порядка 92% жителей Пензенской области проголосовали за то, чтобы сделать 31 декабря выходным днем. Я сегодня подпишу постановление», — заявил он.

Напомним, глава региона запускал в Instagram голосование по поводу выходного 31 декабря. Информагентство также спросило подписчиков своей группы «Это Пенза, Карл» соцсети «ВКонтакте». Подавляющее большинство выступило за то, чтобы сделать последний день года выходным.

Фотография: скриншот - https://vk.com/penzakarl

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...