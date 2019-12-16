Белозерцев обратился к пензенским водителям после ряда смертельным ДТП

В Пензенской области произошло несколько смертельных ДТП. В некоторых из них погибли дети. Губернатор Иван Белозерцев призвал не нарушать водителей правила дорожного движения, чтобы не допускать подобных трагедий.

Эту тему обсудили на оперативном совещании, которое состоялось 16 декабря в правительстве.

«В ДТП гибнут дети. Мы проводили недавно совещание с руководителями транспортных компаний, после того, как в одном из регионов с моста упал автобус. Вчера на 627 килемтре трассы М-5 «Урал» в Пензе столкнулись пять машин, погиб ребенок. Неделю назад из Земетчинского района женщина за рулем двигалась в направлении Нижнеломовского района, дорога сырая была, улетела с проезжей части, погибла ее подруга, она сама в реанимации находится. В пятницу участницей ДТП стала «ГАЗель» со школьниками: стояла на обочине, в нее въехал водитель, сказал, что солнце светило. На дорогах разбиваются насмерть люди, гибнут дети, это трагедия», — сказал глава региона.

Он попросил водителей не нарушать правила дорожного движения, соблюдать скоростной режим и не пересекать сплошную линию разметки.

«Вы можете закончить свою жизнь на этой дороге, вы подвергаете опасности других участников движения. В школьных автобусах дети должны быть пристегнуты. В Бессоновском районе дети все были пристегнуты, если бы все было не так, то могло бы закончиться все плачевнее», — добавил Иван Белозерцев.

Губернатор попросил СМИ как можно больше рассказывать о трагических событиях на дорогах.

Напомним, авария с участием пяти машин произошла 15 декабря. Столкнулись Nissan X-Trail, Opel Astra, Toyota, Renault Sandero и ВАЗ-2114. В результате ДТП погиб ребенок. Инцидент со школьным автобусом произошел 13 декабря. Там пострадало шесть человек: женщина, девочка и четыре мальчика. Прокуратура проводит по этому факту проверку, а следователи возбудили уголовное дело.