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Пензенец дважды за месяц попался инспекторам пьяным за рулем

16 декабря в 10:33 176 просмотров

В отношении молодого жителя Пензы возбудили уголовные дела за нарушение правил дорожного движения.

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что ВАЗ-2114 остановили сотрудники ГИБДД ночью на улице Ульяновской. 20-летний водитель оказался пьяным, к тому же он лишен прав за аналогичный проступок.

Спустя месяц после этого инспекторы остановили парня на улице Генерала Глазунова, он снова был нетрезв. В результате возбудили два уголовных дела, пензенцу грозит наказание. Санкции статьи предусматривают до двух лет лишения свободы.

«Если вы заметили пьяного водителя, сразу же сообщите об этом в полицию по телефонам 02 или 102 (с мобильного). Запомните приметы транспортного средства: его цвет, марку и регистрационный номер, а также приметы человека, управляющего им. Помните: возможно, ваша активная гражданская позиция поможет предотвратить беду», — обратились к пензенцам полицейские.


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