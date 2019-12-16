Пензенец дважды за месяц попался инспекторам пьяным за рулем

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что ВАЗ-2114 остановили сотрудники ГИБДД ночью на улице Ульяновской. 20-летний водитель оказался пьяным, к тому же он лишен прав за аналогичный проступок.

Спустя месяц после этого инспекторы остановили парня на улице Генерала Глазунова, он снова был нетрезв. В результате возбудили два уголовных дела, пензенцу грозит наказание. Санкции статьи предусматривают до двух лет лишения свободы.

«Если вы заметили пьяного водителя, сразу же сообщите об этом в полицию по телефонам 02 или 102 (с мобильного). Запомните приметы транспортного средства: его цвет, марку и регистрационный номер, а также приметы человека, управляющего им. Помните: возможно, ваша активная гражданская позиция поможет предотвратить беду», — обратились к пензенцам полицейские.