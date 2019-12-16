В Пензе наградили лучшие студенческие отряды

«От имени губернатора области и от себя лично поздравляю вас с юбилеем. 55 — это не просто красивая цифра, это оценка вашей работы», — обратился к собравшимся заместитель председателя регионального правительства Олег Ягов.

Лучшим бойцам и командирам он вручил благодарственные письма губернатора Пензенской области.

К юбилею был утвержден новый почетный знак — «За вклад в развитие движения студенческих отрядов Пензенской области», которым были отмечены семь ветеранов и бойцов студотрядов.

Лучшим педагогическим студенческим отрядом стал «Кристалл» из ПГУ. Равных среди стройотрядов не было «Сириусу» из ПГУАС. Лучшим отрядом по комиссарской деятельности стал «Максимум» из ПензГТУ. А лучшим студенческим отрядом региона 2019 года стал отряд «Спектр» Пензенского государственного университета архитектуры и строительства, сообщили в пресс-центре облправительства.