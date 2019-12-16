Жительница Пензы стала жертвой чиновничьего «пинг-понга»

Жительницу Пензы, пытавшуюся добиться установки детской площадки, чиновники гоняли из кабинета в кабинет, так и не оказав должной помощи. В ситуации потребовал разобраться губернатор Иван Белозерцев.

Вопрос он поднял на оперативном совещании в правительстве, сообщив, что жалоба от пензячки ему поступила через соцсети.

«Я уже обращал внимание на то, что большая часть вопросов — муниципального уровня, они решаемы. Местная власть с людьми работает недостаточно, стыдно становится, когда читаешь. Жительница Пензы пишет, что на ул. Кронштадтской пытаются установить во дворе детскую площадку. В ноябре мэрия дала ей рекомендацию вступить в программу по формированию комфортной городской среды. Администрацию района обязали помочь в сборе документов, потом отправили в УЖКХ, оттуда — назад в администрацию», — рассказал он.

В итоге женщина смогла документы собрать своими силами и отправить. Но правильно ли она их заполнила, неизвестно.

«Сказали, что если неправильно оформили документы, то вылетите из программы. Ехала домой и плакала. Где человеческие качества у чиновников? Что ответите, [мэр Пензы Андрей] Лузгин?» — возмутился губернатор.

«У нас есть сложности с человеческим отношением», — ответил глава администрации Пензы.

«Плохо работаете. От таких чиновников надо отказываться. Если не планируете установить площадку, скажите об этом. Зачем издеваться над людьми? Проведите расследование, расскажите мне о принятых мерах. Площадку установите в следующем году», — поручил Иван Белозерцев.

Также в рамках анализа обращений он поручил разработать проект модернизации «Глобуса» в Пензе.