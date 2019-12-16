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В Госдуме предложили расселять аварийные дома по ипотеке

16 декабря в 11:11 164 просмотра

Переселять проживающих в аварийных и ветхих домах россиян в комитете Госдумы по бюджету предложили за счет ипотеки со ставкой не выше 3% годовых, сообщают «Известия».

Автор инициативы Дмитрий Юрков подготовил соответствующую поправку к законопроекту «О внесении изменений в Жилищный кодекс».

Обращение уже направлено вице-премьеру правительства РФ Виталию Мутко. В нем депутат отмечает, что в аварийном жилье вынужденно живут, в основном, малоимущие граждане, поэтому им следует предоставлять субсидии по ипотеке. Документ предусматривает внесение первого ипотечного взноса и части ежемесячных платежей за счет Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Таким образом, ставка по кредиту в данном случае не превысит 3%. При этом у граждан после уплаты ежемесячного взноса должно оставаться не менее двух прожиточных минимумов.

«Жильцам аварийных домов нужно предоставить максимальное количество инструментов для решения этого вопроса», — сказал Дмитрий Юрков.


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