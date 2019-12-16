Белозерцев предложил бесплатно возить онкобольных на обследования

16 декабря губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил создать рабочую группу для проработки вопроса о предоставлении льготного или бесплатного проезда для жителей из районов при наличии у них направления на обследование, а также лечение сердечно-сосудистых и онкозаболеваний.

«Подводя некоторые итоги в сфере здравоохранения, хочу сказать — несмотря на то, что пензенский минздрав второй год является лауреатом премии «За качество и безопасность медицинской деятельности», у нас есть много проблем. В первую очередь, связанных с уровнем смертности от сердечно-сосудистых и онкозаболеваний. […] Премьер-министр утвердил программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2020−2022 годы, в ней есть ряд нововведений. Увеличено финансирование по направлению онкологии, нужно на новые протоколы лечения перестраиваться», — сказал глава региона.

Он отметил, что в новой программе больше средства закладывается на диспансеризацию, на компьютерную и магнитно-резонансную томографию, эндоскопию и т. д.

«Медорганизации обязаны направлять всех, кому это показано, на обследования. Это будет оплачиваться отдельно — 52 млрд рублей в федеральном бюджете заложено. Особое внимание обращаю на работу первичного звена. Врачи должны видеть проблему, а люди — вовремя обращаться за помощью», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Он поручил создать рабочую группу, члены которой рассмотрят возможность предоставления льготного или бесплатного проезда для жителей из районов, если они предъявят направления на онкообследование или на проверку сердечно-сосудистых заболеваний.

«Давайте проанализируем этот вопрос. По снижению смертности от сердечно-сосудистых и онкозаболеваний мы должны в 2200 году более агрессивно работать», — подчеркнул губернатор.

Напомним, ранее полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров в ходе визита в Пензенскую область оценил, насколько активно в регионе реализуются национальные проекты. Он отметил проблемы, связанные с реализацией проекта по борьбе со смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний.