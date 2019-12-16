«Дамате» приготовила подарки к Новому году для детей сотрудников компании

Более 4000 детей сотрудников ГК «Дамате» во всех регионах присутствия компании получат подарки к Новому году.

Компания «Дамате» в преддверие праздника запустила традиционный проект «Новогодняя почта». Для ребят до 14 лет — детей сотрудников — подготовили сладкие подарки. Их уже отправили на предприятия Пензенской, Тюменской областей, Москвы и Ставропольского края — там праздники пройдут в первый раз.

В «Дамате» трудятся более 300 семейных династий и 233 многодетные семьи. С каждым годом количество детей сотрудников растет. Так, в 2019-м их стало на 700 больше. Все ребята получат фирменные подарки, в которые входят конфеты лучших производителей и магнитная рамка «Академии «Дамате».

Кроме того, компания подарит билеты на представления. Впервые сотрудники в Пензенской области смогут сами выбрать мероприятие: либо посетят новогоднюю елку, либо — кинотеатр. Если подобный опыт придется по душе, то его распространят на другие регионы присутствия «Дамате».