У пензенского управления ЖКХ может появиться аккаунт в соцсетях

Об этом глава региона рассказал на оперативном совещании в правительстве 16 декабря. По словам пензенца, в аккаунте можно было бы вести диалог с жителями области и решать вопросы, касающиеся темы ЖКХ.

«Я согласен, нужен такой аккаунт. Понимаю, что не все вопросы мы можем решить, но часть из них нужно решать оперативно. Например, чистка дорог, тротуаров, аварийные ситуации», — отметил Иван Белозерцев.

Он поручил пресс-службе управления создать такую страницу в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, губернатор сам недавно завел аккаунт во «ВКонтакте». Задавать вопросы ему можно на странице по адресу https://vk.com/id572326065. Ранее информагентство также публиковало список аккаунтов пензенских чиновников, созданных по поручению Ивана Белозерцева. Посмотреть их можно здесь.

Глава региона начал оперативное совещание с жалоб, которые поступили ему через соцсети, так, пензенцы сообщили главе региона об опасном огненном шоу на концерте Макса Коржа, о том, что «Глобус» нуждается в реконструкции.