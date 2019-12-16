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Белозерцев отправил Лузгина с планерки контролировать уборку снега

16 декабря в 11:49 214 просмотров

16 декабря губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания затронул проблему некачественной уборки снега.

По словам главы региона, в аккаунты в соцсетях ему поступает большое количество жалоб, связанных с плохой уборкой снега.

«Где [зампред правительства Дмитрий] Семенов, где замы по ЖКХ, главы сельских администраций, службы, [министр строительства и ЖКХ региона] Гришаев? Проезжайте по селам утром. В селе Чертково Бессоновского района дорога практически не чистится, жалоба поступила. Деньги закладываем на уборку, а дороги не чистят, и снега-то еще не было», — отметил Иван Белозерцев.

Губернатор отпустил мэра Андрея Лузгина с совещания для того, чтобы он мог контролировать работу по уборке снега в Пензе.

«Обращаю ваше внимание на уборку в городе. Нечего здесь сидеть, идите, занимайтесь уборкой снега на дорогах, тротуарах», — поручил ему глава региона.


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