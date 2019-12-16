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В Пензе снегоуборочную технику предложили сопровождать машинами ГИБДД

16 декабря в 12:08 158 просмотров

16 декабря глава администрации Пензы Андрей Лузгин с чиновниками проверил работу дорожных служб.

В маршрут вошли улицы Красная, Ново-Тамбовская, Окружная, Кольцова, Большая Арбековская, 65-летия Победы, Рахманинова, Ульяновская, Новоселов, проспект Строителей, а также ряд внутриквартальных проездов, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«Для ликвидации последствий снегопада задействовано более 30 дорожных машин комбинированного использования, пять пескоразбрасывателей, 13 тракторных щеток, семь погрузчиков, три грейдера и другая спецтехника. Вывоз снега запланирован на ночное время суток», — рассказал директор департамента ЖКХ Пензы Максим Иванкин.

По итогам объезда Андрей Лузгин дал несколько поручений.

«Взаимодействуйте с сотрудниками ГИБДД — при необходимости для оперативной уборки организуйте сопровождение спецтехники с помощью патрульных машин», — сказал, обращаясь к ответственным лицам, мэр.

Напомним, проблему некачественной уборки снега затронул губернатор Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания утром 16 декабря. Глава региона отпустил мэра Андрей Лузгина с рабочего мероприятия, чтобы тот смог проконтролировать, как в Пензе убирают снег с улиц.

Фотография: https://www.penza-gorod.ru/news/andrey_luzgin_provel_obezd_gorodskikh_dorog/

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