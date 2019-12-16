Пензенцам обещают компенсировать платежи по ипотеке
В Пензенскую область привлекли 53,7 млрд рублей инвестиций. Инфографика
Торжественное посвящение начинающих медиков в профессию в Пензе
Шествие Дедов Морозов в Пензе
Наши новости
Пензенская область присоединится к акции «Здоровый образ жизни — путь к успеху»
Пензенцев попросили не волноваться из-за скопления экстренных служб в Арбеково
Порталу госуслуг исполнилось 10 лет
В Пензе снегоуборочную технику предложили сопровождать машинами ГИБДД
Белозерцев отправил Лузгина с планерки контролировать уборку снега
У пензенского управления ЖКХ может появиться аккаунт в соцсетях
Белозерцев предложил бесплатно возить онкобольных на обследования
В Пензе наградили лучшие студенческие отряды
Губернатор потребовал убрать снюсы из продажи
Жительница Пензы стала жертвой чиновничьего «пинг-понга»

На ул. Лермонтова временно закроют движение

16 декабря в 12:53 108 просмотров

Мэрия Пензы предупреждает горожан о перекрытии движения транспорта по улице Лермонтова.

Ограничения будут действовать с 23 часов 16 декабря до 6 часов 17 декабря. Движение перекроют в районе дома № 12.

Как пояснили в пресс-службе горадминистрации, это связано с аварийными работами на кабельной линии.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...