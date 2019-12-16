На ул. Лермонтова временно закроют движение

Мэрия Пензы предупреждает горожан о перекрытии движения транспорта по улице Лермонтова.

Ограничения будут действовать с 23 часов 16 декабря до 6 часов 17 декабря. Движение перекроют в районе дома № 12.

Как пояснили в пресс-службе горадминистрации, это связано с аварийными работами на кабельной линии.