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В Кузнецком районе парень погиб в ДТП на трассе

16 декабря в 12:48 120 просмотров

В Кузнецком районе Пензенской области произошла смертельная авария. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

По предварительным данным, инцидент произошел 14 декабря в 17:40 на четвертом километре дороги «Кузнецк-Марьевка-Индерка». 21-летний водитель Lada Priora не справился с управлением и допустил съезд машины в кювет. Авто врезалось в препятствие и опрокинулось.

В результате ДТП 20-летний парень, который был пассажиром легковушки, погиб на месте от полученных травм.

По факту аварии проводится проверка.

Сотрудники Госавтоинспекции просят пензенцев быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Кроме того, они напоминают водителям о том, что в зимнее время года не нужно совершать резких маневров, чтобы избежать заносов.


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