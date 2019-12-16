Как отметили в пресс-центре облправительства, основным элементом программы является всероссийская акция «Здоровый образ жизни — путь к успеху». Также она включает в себя несколько модулей, в рамках одного из них старшеклассники рассказывают младшим о здоровом питании и образе жизни.

Иван Белозерцев сообщил, что Пензенская область присоединится к реализации проекта.

«Мы считаем, что Пензенская область могла бы стать образцово-показательным регионом этой программы. Для ребят, которые особенно ярко проявят лидерские качества в реализации акции, предусмотрены путевки на 10 смену 2020 года в «Артек», — сказал губернатор.

Глава региона отметил, что необходимо создать рабочую группу по проведению акции «Здоровый образ жизни — путь к успеху», определить площадки и срок реализации.

«Кроме представителей профильных министерств, подключить к работе специалистов Института регионального развития. Адаптировать предлагаемую программу под местные условия, разработать детали акции, провести показательные уроки по выбранной тематике», — цитирует губернатора пресс-центр.