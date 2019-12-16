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Россиянам рассказали о пользе краткого голодания

16 декабря в 13:27 182 просмотра

Голодание, которое длится не более 36 часов, может быть полезно для организма, кроме тех людей, которые имеют проблемы со здоровьем, сообщает телеканал «360» со ссылкой на RT. Перед внедрением практики необходимо проконсультироваться с врачом.

Отмечается, что при краткосрочном голодании организм начинает утилизировать чужеродные элементы, превращая их в глюкозу. Еще одним источником энергии в таком случае становятся жирные кислоты, что ведет к уменьшению веса, сокращению нагрузки на сердечно-сосудистую систему и опорно-двигательный аппарат.

«Не получая питания извне, организм входит в состояние стресса и начинает решать проблему, как выжить в новых для него условиях. Это заставляет его активизировать защитные силы, которые призваны уничтожить любые угрозы. Поэтому специалисты говорят, что кратковременное голодание перезапускает иммунную систему», — считают ученые.

По их словам, такой перезапущенный организм начинает активно бороться с инфекциями и вирусами. А люди, практикующие краткосрочное голодание, реже болеют.

Среди схем голодания специалисты назвали самой щадящей «12/12»: последний прием пищи — в 19:00, завтрак — в 07:00. Чтобы нарастить мышечную массу, врачи порекомендовали схему «16/8»: ужин — в 16:00, а завтрак — в 08:00. Также внедрять голодание можно по выходным. В таком случае женщины в нерабочие дни могут ограничивать свой рацион 500 калориями, мужчины — 600.


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