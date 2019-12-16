Россиянам рассказали о пользе краткого голодания

Голодание, которое длится не более 36 часов, может быть полезно для организма, кроме тех людей, которые имеют проблемы со здоровьем, сообщает телеканал «360» со ссылкой на RT . Перед внедрением практики необходимо проконсультироваться с врачом.

Отмечается, что при краткосрочном голодании организм начинает утилизировать чужеродные элементы, превращая их в глюкозу. Еще одним источником энергии в таком случае становятся жирные кислоты, что ведет к уменьшению веса, сокращению нагрузки на сердечно-сосудистую систему и опорно-двигательный аппарат.

«Не получая питания извне, организм входит в состояние стресса и начинает решать проблему, как выжить в новых для него условиях. Это заставляет его активизировать защитные силы, которые призваны уничтожить любые угрозы. Поэтому специалисты говорят, что кратковременное голодание перезапускает иммунную систему», — считают ученые.

По их словам, такой перезапущенный организм начинает активно бороться с инфекциями и вирусами. А люди, практикующие краткосрочное голодание, реже болеют.

Среди схем голодания специалисты назвали самой щадящей «12/12»: последний прием пищи — в 19:00, завтрак — в 07:00. Чтобы нарастить мышечную массу, врачи порекомендовали схему «16/8»: ужин — в 16:00, а завтрак — в 08:00. Также внедрять голодание можно по выходным. В таком случае женщины в нерабочие дни могут ограничивать свой рацион 500 калориями, мужчины — 600.