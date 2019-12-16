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Стало известно время работы домика Деда Мороза в Пензе

16 декабря в 13:36 254 просмотра

В Пензе начинает работу резиденция зимнего волшебника. Опубликован режим работы домика Деда Мороза.

Дед Мороз будет ждать гостей на площади Ленина. Домик будет работать каждый день с 16 декабря до 11 января с 17:00 до 18:00. Новогодняя кампания завершится 12 декабря мероприятием с участием гильдии Дедов Морозов. Начало — в 11:00.

31 декабря домик работать не будет. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Праздничное шествие Дедов Морозов по улице Московской состоялось 15 декабря, это был старт новогодних мероприятий в Пензе. Завершилось шествие около главной елки в центре города. Фоторепортаж с мероприятия можно посмотреть здесь.

Возрастное ограничение — 0+.

Фотография: https://www.penza-gorod.ru/news/v_penze_dan_start_novogodney_kampanii_2020/

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