Стало известно время работы домика Деда Мороза в Пензе

Дед Мороз будет ждать гостей на площади Ленина. Домик будет работать каждый день с 16 декабря до 11 января с 17:00 до 18:00. Новогодняя кампания завершится 12 декабря мероприятием с участием гильдии Дедов Морозов. Начало — в 11:00.

31 декабря домик работать не будет. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Праздничное шествие Дедов Морозов по улице Московской состоялось 15 декабря, это был старт новогодних мероприятий в Пензе. Завершилось шествие около главной елки в центре города. Фоторепортаж с мероприятия можно посмотреть здесь.

Возрастное ограничение — 0+.