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В Пензе разработали законопроект о запрете продажи снюсов детям

16 декабря в 13:53 224 просмотра

В Законодательном Собрании Пензенской области разработали проект регионального закона, направленный на запрет продажи несовершеннолетним снюсов — бестабачной никотиносодержащей продукции.

Документ за подписью председателя регионального парламента Валерия Лидина направили в Министерство экономики Пензенской области для проведения оценки, сообщили в пресс-службе ЗакСобра.

В пояснительной записке сказано, что снюсы распространяются через интернет и являются особо опасными для здоровья детей и подростков. Результатом их употребления становятся различные заболевания, в том числе — сердечно-сосудистые и онкологические.

«Законопроектом предусматривается запрет продажи несовершеннолетним бестабачной никотиносодержащей продукции на территории всего региона. Кроме того, предлагается установить административную ответственность в виде штрафа за розничную продажу такой продукции несовершеннолетним», — пояснили в пресс-службе.

Проект закона можно посмотреть на сайте Министерства экономики Пензенской области по ссылке.

Напомним, губернатор Иван Белозерцев 16 декабря во время оперативного совещания в правительстве потребовал убрать снюсы из продажи.


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