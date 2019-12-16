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Пензенский телеканал «Экспресс» прекратил аналоговое вещание

16 декабря в 14:23 176 просмотров

Жители Пензенской области с 16 декабря не смогут смотреть на аналоге телеканал «Экспресс».

Теперь телеканал можно смотреть у всех кабельных операторов на 21 кнопке. Кроме того, он транслируется в цифре на федеральном телеканале ОТР (9 кнопка), на смарт-ТВ в различных приложениях и в интернете по прямой ссылке, сообщил генеральный директор медиахолдинга «Экспресс» Виктор Рубцов на своей странице в Facebook.

Напомним, телепрограммы «Экспресса» начали транслировать на федеральном канале «Общественное телевидение России» (ОТР), который входит в первый мультиплекс, с 29 ноября. Программы и новости регионального телеканала можно ежедневно смотреть на ОТР с 6:00 до 9:00 и с 17:00 до 19:00.


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