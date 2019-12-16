Лузгин поручил оперативно убирать снежное месиво на дорогах

«Не дожидайтесь окончания снегопада, дороги надо привести в надлежащее состояние до вечерних пробок, чтобы жители могли добраться домой без затруднений», — отметил глава горадминистрации.

Контролировать очистку мэр поручил сотрудникам городских управления ЖКХ и департамента ЖКХ.

«Обследуйте закрепленные маршруты, следите, чтобы снег был убран со всех полос движения и осевой части дорог», — сказал он.

Также Андрей Лузгин обратил внимание на ненадлежащее состояние некоторых внутридворовых территорий. По данному вопросу управление ЖКХ обратится в управляйки.

«Для более качественной уборки снега с улично-дорожной сети администрация города просит жителей убрать автомобили, припаркованные на обочинах городских дорог. Так, наиболее часто подобные стихийные стоянки образуются на проезжей части на проспекте Строителей в районе торговых центров «Кагау» и «Берлин», на проспекте Победы в районе магазина «Буратино» и возле парка 40-летия Победы, на улицах Клары Цеткин и Терновского», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Ранее мы писали, что в ходе объезда Андрей Лузгин поручил ответственным лицам взаимодействовать с сотрудниками ГИБДД, чтобы организовать сопровождение спецтехники патрульными машинами.