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Лузгин поручил оперативно убирать снежное месиво на дорогах

16 декабря в 14:38 166 просмотров

Мэр Пензы Андрей Лузгин в ходе объезда города 16 декабря поручил дополнительно обработать противогололедными материалами отдельные участки дорог и оперативнее убирать снежную «кашу».

«Не дожидайтесь окончания снегопада, дороги надо привести в надлежащее состояние до вечерних пробок, чтобы жители могли добраться домой без затруднений», — отметил глава горадминистрации.

Контролировать очистку мэр поручил сотрудникам городских управления ЖКХ и департамента ЖКХ.

«Обследуйте закрепленные маршруты, следите, чтобы снег был убран со всех полос движения и осевой части дорог», — сказал он.

Также Андрей Лузгин обратил внимание на ненадлежащее состояние некоторых внутридворовых территорий. По данному вопросу управление ЖКХ обратится в управляйки.

«Для более качественной уборки снега с улично-дорожной сети администрация города просит жителей убрать автомобили, припаркованные на обочинах городских дорог. Так, наиболее часто подобные стихийные стоянки образуются на проезжей части на проспекте Строителей в районе торговых центров «Кагау» и «Берлин», на проспекте Победы в районе магазина «Буратино» и возле парка 40-летия Победы, на улицах Клары Цеткин и Терновского», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Ранее мы писали, что в ходе объезда Андрей Лузгин поручил ответственным лицам взаимодействовать с сотрудниками ГИБДД, чтобы организовать сопровождение спецтехники патрульными машинами.

Фотография: https://www.penza-gorod.ru/news/v_gorode_provodyat_ochistku_dorog_ot_snega/

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