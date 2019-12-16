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В Пензе заключенный сбежал ради ночи с женщиной

16 декабря в 15:18 120 просмотров

В Пензе 28-летний осужденный совершил побег из колонии.

Житель села Иванырс Лунинского района отбывал очередное наказание в колонии-поселении в Пензе. Летом 2018-го его осудили более чем на два с половиной года за неоднократное вождение в нетрезвом виде.

В ночь на 1 августа мужчина совершил побег. Он отогнул решетку в помещении кухни учреждения и вылез через окно. Злоумышленник на такси уехал к знакомой. С женщиной он провел ночь в гостинице, наутро вернулся в колонию. Однако поступок не остался незамеченным, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

В итоге с присоединением неотбытого наказания сельчанину назначили два года и шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Мужчина не согласился с таким приговором, ссылаясь на то, что недолго был на воле и вернулся в колонию самостоятельно. Он подал апелляцию, но ее оставили без удовлетворения.

«С учетом пяти непогашенных судимостей коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда сочла приговор законным, назначенное осужденному наказание — справедливым», — добавили в пресс-службе.


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