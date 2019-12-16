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В Пензе адвокат попал под статью за организацию фиктивных фирм

16 декабря в 15:44 24 просмотра

Руководитель пензенского следкома Дмитрий Матушкин возбудил уголовное дело по факту образования юридического лица через подставных людей.

Установлено, что в апреле адвокат предложил знакомому за вознаграждение стать фиктивным гендиректором и учредителем его фирмы. Затем документы пензенец предоставил в налоговую.

«В мае аналогичным образом мужчина создал еще одно общество с ограниченной ответственностью через того же знакомого. А в июне в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения об увеличении доли подставного лица в уставном капитале данной организации с 50 до 100 процентов», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В настоящее время следователи совместно с сотрудниками УФСБ России по Пензенской области проводят комплекс мероприятий и устанавливают все обстоятельства произошедшего.


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