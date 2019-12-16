Пензенцев просят убирать машины с обочин

Жителей Пензы просят не парковать машины на обочинах, так как это мешает уборки улиц от снега.

Основной объем работ по очистке МУП «Пензадормост» планирует провести в ночную смену, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Однако качественной уборке дорог препятствуют припаркованные на обочинах автомобили. Поэтому мэрия просит не оставлять машины вдоль проезжей части.

По данным горадминистрации, чаще всего стихийные стоянки образуются на проезжей части на проспекте Строителей в районе торговых центров «Кагау» и «Берлин», на проспекте Победы в районе магазина «Буратино» и возле парка 40-летия Победы, на улицах Клары Цеткин и Терновского.