Пензенские депутаты подготовили обращение в Госдуму по поводу снюсов

Законодательную инициативу народные избранники обсудят 19 декабря на сессии. В проекте предлагаются изменения в федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» — полный запрет на продажу насвая, снюсов и прочих никотиносодержащих смесей.

Также на местом уровне пензенские депутаты намерены запретить продажу таких товаров несовершеннолетним.

По вопросу снюсов пензенское правительство также готовит обращение на имя премьер-министра Дмитрия Медведева.

Снюсы стали популярны среди детей благодаря доступности (их продают в магазинах) и привлекательному виду, потому что смеси маскируют под конфеты и мармелад. Но они опасны для здоровья, так как доза никотина в одной штуке равна по силе трем сигаретам. Смеси разъедают слизистые, органы пищеварения, негативно влияют на сердце, и это — далеко не полный список последствий.

На оперативном совещании в правительстве губернатор поручил провести работу с представителями торговых сетей и потребовал убрать такие вещества из продажи.