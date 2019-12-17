Оперативное совещание губернатора Ивана Белозерцева 16 декабря
Белозерцев предложил бесплатно возить онкобольных на обследования
Прогулка по зимней Пензе
Шествие Дедов Морозов в Пензе
Наши новости
В Пензенском районе открылся завод по производству крахмала
Пензенцам рассказали, как начать год без хлопот и неожиданностей
Цены на дизельное топливо в Пензе поползли вверх. Мониторинг
Пензенец пожаловался на дорожные знаки возле «Рубина»
Иван Белозерцев потребовал убрать снюсы с пензенских прилавков
В пензенском зоопарке к полярной волчице подселили жениха
Возле ПГУАС в Пензе планируют открыть сквер студотрядов
В центре Пензы прошло шествие Дедов Морозов
В пензенском МРЭО прокомментировали слухи о закрытии отдела в Заречном
На борьбу со снегопадом в Пензе направили более 100 единиц техники

Пензенские депутаты подготовили обращение в Госдуму по поводу снюсов

17 декабря в 08:34 122 просмотра

Депутаты Законодательного Собрания Пензенской области подготовили обращение в Госдуму, предлагая запретить в России продажу снюсов — никотиносодержащих смесей.

Законодательную инициативу народные избранники обсудят 19 декабря на сессии. В проекте предлагаются изменения в федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» — полный запрет на продажу насвая, снюсов и прочих никотиносодержащих смесей.

Также на местом уровне пензенские депутаты намерены запретить продажу таких товаров несовершеннолетним.

По вопросу снюсов пензенское правительство также готовит обращение на имя премьер-министра Дмитрия Медведева.

Снюсы стали популярны среди детей благодаря доступности (их продают в магазинах) и привлекательному виду, потому что смеси маскируют под конфеты и мармелад. Но они опасны для здоровья, так как доза никотина в одной штуке равна по силе трем сигаретам. Смеси разъедают слизистые, органы пищеварения, негативно влияют на сердце, и это — далеко не полный список последствий.

На оперативном совещании в правительстве губернатор поручил провести работу с представителями торговых сетей и потребовал убрать такие вещества из продажи.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...