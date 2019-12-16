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Белозерцев за неделю поднялся на 5 строчек рейтинга губернаторов в Instagram

16 декабря в 16:28 180 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев по итогам недели с 9 по 15 декабря значительно улучшил позиции в рейтинге активности глав регионов в Instagram, который подготовило Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

По данным авторов рейтинга, индекс активности Иван Белозерцева за неделю равен 7,5 — это на 1,5 пункта больше, чем в предыдущем рейтинге. Глава региона разместил пять постов и пять историй за неделю. Он занял 29 место из 44, поднявшись на пять строчек.

На первом месте рейтинга — председатель правительства Республики Хакасия Валентин Коновалов. За минувшую неделю он разместил 12 постов и 84 истории.

В АПЭК отмечают, что «для каждого участника по специальной формуле рассчитывается индекс активности в Instagram за неделю».

Отметим, что губернатор регулярно мониторит обращения, поступающие ему от жителей региона в Сети. С рассмотрения жалоб пензенцев началось и оперативное совещание в областном правительстве 16 декабря.


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