Город Спутник подтвердил статус экологически чистого микрорайона

Город Спутник в очередной раз подтвердил статус экологически чистого микрорайона. Центр гигиены и эпидемиологии провел замеры воздуха в Спутнике, Арбеково, центре и на ГПЗ-24.

Атмосферу исследовали на наличие загрязняющих веществ. Для чистоты эксперимента пробы брали в один день — утром 21 ноября.

А теперь результаты*. В Спутнике выявлено наименьшее содержание диоксида азота — от 0,027 до 0,041 мг/м в кубе. На ГПЗ-24 его в два раза больше — от 0,056 до 0,07 мг/м в кубе. В Арбекове этот показатель равен 0,07 мг/м в кубе. Хуже всего ситуация в центре, здесь в кубическом метре воздуха от 0,07 до 0,084 мг диоксида азота.

По содержанию оксида углерода Спутник вообще вне конкуренции. Выявлено от 0,2 до 0,3 мг/м в кубе. Для сравнения: в Арбекове и центре этот показатель колеблется от 1,8 до 1,9 мг/м в кубе, на ГПЗ — от 1,5 до 1,6 мг/м в кубе. То есть в Спутнике концентрация этого вещества в пять-девять раз ниже, чем в других районах Пензы.

Диоксид азота в атмосфере воздействует в основном на органы дыхательной системы, приводит к развитию хронических заболеваний, наиболее распространенными среди которых являются: трахеит, бронхит, перфорация носовой перегородки.

Оксид углерода, или угарный газ, накапливаясь в организме, приводит к частым головным болям, шуму в ушах, раздражительности и ухудшению памяти.

*Результаты приведены согласно протоколу исследования № 1 п. 11626 от 29 ноября 2019 года.