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В Терновке машина «Яндекс.Такси» сбила пешехода — соцсети

16 декабря в 16:39 228 просмотров

В Пензе в Терновке автомобиль с логотипом «Яндекс.Такси» 16 декабря сбил человека. Видеозапись момента ДТП попала в Сеть.

Ролик очевидец опубликовал в группе соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что авария произошла примерно в 8:50. Судя по кадрам, легковушка ехала по второму ряду, а пешеход бежал через дорогу чуть дальше установленного места. В результате такси сбило его. Мужчина буквально подлетел в воздух, а после упал. В каком состоянии он находится — неизвестно.

Официальной информации о ДТП нет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей соблюдать правила дорожного движения. Кроме того, они рекомендуют управлять автомобилями плавно, без резких маневров, чтобы не попасть в занос. Пешеходам советуют быть внимательнее и, перед тем как начать переходить дорогу, убедиться в том, что машины остановились. Кроме того, пензенцев просят использовать в одежде светоотражающие детали, чтобы автомобилистам было проще увидеть их в темноте.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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