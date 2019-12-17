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Пензенские народные умельцы могут получить по 50 тысяч рублей

17 декабря в 07:27 54 просмотра

В Пензенской области губернатор Иван Белозерцев подписал постановление, которое утверждает порядок предоставления в этом году грантов на поддержку социально значимых проектов по созданию изделий народного промысла.

Размер одного гранта — 50 тысяч рублей, всего их предусмотрено три. Отбором заявок занимается областное минкульутры, оно же — главный распорядитель средств.

Деньги не смогут поучить организации, которые производят изделия без возможности «творческого варьирования типовых образцов». Это строчевышитые изделия, изготовленные на машинах без сочетания с ручной вышивкой, изделия из ткани с фотопечатью, керамика без ручного декорирования, ювелирные товары, выполненные путем штампования и так далее.

«Обязательным условием предоставления гранта является согласие соискателя на осуществление в отношении него проверки Министерством и уполномоченным органом государственного финансового контроля соблюдения целей, условий и порядка предоставления гранта», — говорится в документе.

Подробнее о том, как получить субсидию, можно узнать здесь.


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