Пензенские народные умельцы могут получить по 50 тысяч рублей

В Пензенской области губернатор Иван Белозерцев подписал постановление, которое утверждает порядок предоставления в этом году грантов на поддержку социально значимых проектов по созданию изделий народного промысла.

Размер одного гранта — 50 тысяч рублей, всего их предусмотрено три. Отбором заявок занимается областное минкульутры, оно же — главный распорядитель средств.

Деньги не смогут поучить организации, которые производят изделия без возможности «творческого варьирования типовых образцов». Это строчевышитые изделия, изготовленные на машинах без сочетания с ручной вышивкой, изделия из ткани с фотопечатью, керамика без ручного декорирования, ювелирные товары, выполненные путем штампования и так далее.

«Обязательным условием предоставления гранта является согласие соискателя на осуществление в отношении него проверки Министерством и уполномоченным органом государственного финансового контроля соблюдения целей, условий и порядка предоставления гранта», — говорится в документе.

Подробнее о том, как получить субсидию, можно узнать здесь.