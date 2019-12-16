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Курс евро повысился почти до 70 рублей

16 декабря в 17:38 86 просмотров

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 17 декабря.

По данным Банка России, курс доллара вырос с 62,5544 руб. до 62,7686 руб., курс евро — с 69,8608 руб. до 69,9431 руб.

Золото будет стоить 2 981,48 рублей за грамм, серебро — 34,18, платина — 1 880,83, палладий — 3 957,41.


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