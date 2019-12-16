Участники «Культа тела» прошли самое жестокое испытание в истории проекта

Реалити-шоу «Культ тела 4» (18+), в котором люди с лишним весом служат в Армии похудения, продолжает удивлять.

В эфире телеканала «Экспресс» скоро появится новая серия с самым жестоким испытанием в истории проекта. В ноябре съемочная группа отправилась в одну из баз отдыха близ станции «Никоново». Курсанты и наставники заселились в казарму и проходили испытания, борясь за баллы, облегчающие выход в финал проекта.

Однако одно из испытаний вышло из-под контроля организаторов. Участникам двух команд «Спецназа» необходимо было пройти полосу препятствий в лесном болоте. Но в определенный момент ситуация стала развиваться непредсказуемо. Участники с большим избыточным весом стали вязнуть в трясине и выбились из сил.

Из-за угрозы здоровью два курсанта общими усилиями были вытянуты из болота и немедленно отправлены в баню, которая являлась финишем испытания. Две команды продолжили свой путь по пояс в ледяном болоте. Еще никогда борьба в реалити не была настолько жесткой.

Несмотря на тяжелейшие условия, курсанты прошли испытание, которое запомнится им на всю жизнь. Об экстремальном приключении расскажут серии реалити № 17 и № 18. Новые выпуски выходят на телеканале «Экспресс» по субботам в 10:00 и понедельникам 13:00 и 21:00.